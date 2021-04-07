Atalay, saldırıya uğrayan Piskobu Köyü Camisi’ni ziyaret etti

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07/04/2021

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Atalay, saldırıya uğrayan Piskobu Köyü Camisi’ni ziyaret etti

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay,  duvar ve kapılarına ırkçı yazılar yazılmak suretiyle saldırıya uğrayan Limasol’a bağlı Piskobu (Yalova) köyü camisini ziyaret etti.

Atalay,  geçen hafta duvar ve kapılarına ırkçı yazılar yazılan Limasol’a bağlı Piskobu köyünde bulunan camiyi ziyaret etti ve yazıların silinmesi ve temizlenmesi ile ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Din İşleri Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Piskobu Camisi ziyaretinde Atalay’ı karşılayan yetkililer, camide yaptıkları çalışmalarla ilgili kapsamlı bilgi aktardı. Üzüntülerini dile getiren yetkililer, köy muhtarı ve sakinleri, böyle bir hadisenin bir daha tekrar etmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.

Piskobu köyünde sakin bir Türk aileyi de ziyaret ederek onlarla kahve içip sohbet eden Atalay, köydeki camiye 26 Mart 2021 tarihinde yapılan saldırıyı yazılı açıklamayla kınamış, gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti.

07/04/2021 19:45
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TAGS: Atalay, saldırıya uğrayan Piskobu Köyü Camisi’ni ziyaret etti, haberkibris,
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