Atalay: Sistemi kilitleyen de dedikoduların devamını isteyen de UBP

Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa milletvekili Talip Atalay, meclisin bu ülkenin en büyük gücü olduğunu belirterek, “İktidarın 29 milletvekili ile meclis başkanı seçememesi büyük bir aymazlık, büyük bir hata” ifadesini kullandı.

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25/10/2024

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Atalay: Sistemi kilitleyen de dedikoduların devamını isteyen de UBP

Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa milletvekili Talip Atalay, meclisin bu ülkenin en büyük gücü olduğunu belirterek, “İktidarın 29 milletvekili ile meclis başkanı seçememesi büyük bir aymazlık, büyük bir hata” ifadesini kullandı.

Atalay, hem kendisinin hem de Erhan Arıklı’ın gösteriden adaylara evet oyu verdiğini belirterek, “Kendimizi savunur duruma düşmek gerçekten büyük bir acı. Biz kendimizi bu konuda ispatladık Ulusal Birlik Partisi sorunu kendi içerisinde aramasını gerek” dedi.

Atalay UBP’nin dedikoduların devam etmesine izin verdiğini belirterek, UBP’li yetkililerin bu konuda gerekli açıklamayı yapmasını istedi .

25/10/2024 11:47
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TAGS: TALİP ATALAY
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