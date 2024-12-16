Atalay: Ülkedeki sorunlar sistem odaklı bir şekilde çözülebilir

YDP Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay, sistem odaklı bir yaklaşımla üreticiden siyasetçiye kadar herkesin dahil olacağı ortak hedeflerle ülkenin sorunlarının çözülebileceğini söyledi.Yeniden Doğuş Partisi (YDP)Lefkoşa Milletvekili Prof. Dr. Talip Atalay, ülkedeki sorunların sistem odaklı bir şekilde; üretici, tüketici, vatandaş, iş adamı ve siyasetçilerin dahil olduğu ortak bir görüş ve hedefle çözülebileceğini kaydetti.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Atalay, Haber Kıbrıs’ta Muazzez Gazihan’ın konuğu oldu. Atalay, programda ekonomiden toplumsal konulara, kurultay sürecinden, Ulaştırma Bakanlığı’nın çalışmalarına birçok konuya değindi.

Atalay, Lapta-Alsancak, Lefke, Kuzey Meserya, Çatalköy ve Karpaz yollarının bir kısmının yapıldığını, diğer kısmının da yapılmaya devam edildiğini söyledi. Trafik kazalarındaki artışa dikkat çeken Atalay, trafikte alkol testi yapılabilirken uyuşturucu testi yapılamadığını belirtti ve bunu mümkün kılacak adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Ülkenin geleceği için hedefler belirleyip onun üzerinden hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Atalay, partiler ve siyaset üstü bir yaklaşımla hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Atalay, insanların birbirine güvendiği, paylaşımın adil olduğu, kişisel menfaatlerin gözetilmediği, geleceğe katkı sağlayacak iyi bir kadro oluşturulmasıyla umudun tekrar sağlanacağını söyledi.

Partisinin kurultay süreciyle ilgili de konuşan Atalay, YDP'nin seçimle parçalanacağı korkusunun artık kalmadığını söyledi. Atalay, partisine bağlı olduğunu bu sayede partinin büyüdüğünü ve Genel Başkan Erhan Arıklı ile omuz omuza yürüdüklerini kaydetti.

Tabandaki partinin seçimi kaldırmayacağı korkusunun tamamen yok olduğunu söyleyen Atalay, hem kendisinin hem de kendisine süreçte destek veren ekiplerin mevcut yönetimle omuz omuza çalıştığını dile getirdi.

Gençlik ve kadınlar başta olmak üzere insana yatırım yapılması gerektiğini dile getiren Atalay, hedefinin insanları iyiye götürmek olduğunu söyledi.

Ekonomi ile ilgili de değerlendirmeler yapan Atalay, ekonomik koşulların rahatlatılması için şu anda bütçe görüşmelerin sürdüğünü, parti olarak önerilerde bulunduklarını söyledi. Atalay, 2025 yılında ekonomik açıdan ülkenin rahatlaması için Kripto Yasası, Bankalar Yasası gibi gelir getirici yasaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Atalay, uzmanların, polislerin, hemşirelerin sıkıntıları ile ilgili de çözüm üretmek için çalışmalar yaptığını dile getirdi.