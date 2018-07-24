Atalay: Yunan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim

Din İşleri BaşkanıTalip Atalay, Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinin ve yaralanmasının kendilerini derin üzüntüye sevk ettiğini belirtti.

Din İşleri BaşkanıTalip Atalay yaptığı yazılı açıklamada, zaten başlı başına bir felaket olan orman yangının çok ciddi can kaybına, binlerce kişinin evini terk etmesine, yüzlerce ev ve aracın kül olmasına, çocuk, kadın, yaşlı, genç onlarca insanın ölmesine ve yaralanmasına neden olmuş olmasının çok acı olduğunu vurguladı.

Çok sayıda kayıp insanın bulunduğuna dair haberlerin de ayrıca endişe ve üzüntüyü arttırdığını dile getiren Atalay, “Yangında hayatını kaybedenlerin ve yakınlarının acılarını yüreğimizde hissediyor ve paylaşıyoruz. Can kaybının artmaması umuduyla Yunan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim” dedi.

(TAK)