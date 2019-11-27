Atalay’dan Arnavutluk’taki Deprem İçin Taziye Mesajı…

Din İşleri Başkanlığı Arnavutluk'un başkenti Tiran'da dün sabah meydana gelen depremdeki can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay yayınladığı mesajda “15’in üzerinde canın kaybedildiğini ve 600’den fazla insanın yaralandığını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Dıraç kenti yakınlarında yaşanan bu afet nedeniyle hayatını kaybedenlere şahsım, camiam adına Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler, dost ve kardeş Arnavutluk halkına taziyelerimi iletirim.” ifadelerine yer verdi.

27/11/2019 12:05