Atalay’dan itiraf: Oylarımızı belli etmek zorunda kaldık

YDP Milletvekili Talip Atalay, meclis başkanlığı seçiminde, Erhan Arıklı ile birlikte kullandıkları oyları ispat etmek durumunda kaldıklarını söyledi, detay vermedi.

Kıbrıs Türk’te konuşan Atalay, “3 geçersiz oyu bir de sizden dinleyelim” denilmesi üzerine şöyle konuştu:

Daha önce bir yayında da söylemiştim. Gelinen durum çok üzücü. Meclisin durumu çok üzücü. Sözünü ettiğiniz gibi maalesef ispatlamak zorunda kaldık. Siyaset sizi töhmet altında bırakabiliyor. Hayır! Biz sözümüzün eriyiz. Ne söz verdiysek onu yapmışız. Orada onu belirtmek için söyledim. Çünkü biz kriz istemedik mecliste

Yaşanan süreçte iktidar kadar muhalefetin de sorumlu olduğunu belirten Atalay, gelinen aşamayı“ İki inatçı keçinin durumu” diye özetledi