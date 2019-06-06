Ataması yapılmayan genç öğretmen intihar etti

Kastamonu'nun Merkez Hisarardı mahallesinde, ataması yapılmayan 21 yaşındaki matematik öğretmeni Kevser Abdülkadiroğlu'nun, arefe günü kendini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi.

Kastamonu'da, ataması yapılmayan 21 yaşındaki matematik öğretmeni Kevser Abdülkadiroğlu intihar etti.

"YOK BAŞKA CEHENNEM YAŞIYORUZ İŞTE"

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü mezunu olan 21 yaşındaki Abdülkadiroğlu’nun kesin intihar nedeni bilinmiyor. Ancak CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, genç öğretmenin ölümüne ilişkin “Yok başka cehennem yaşıyoruz işte! Kevser ataması yapılmayan öğretmen kardeşimizdi. Küçükken heyecanından uyuyamadığı arife gecesinde intihar ederek yaşamına son verdi. Bu intiharın sorumlusu Kevser gibi yüzlerce kardeşimizin hayallerini ellerinden alanlardır. Unutmayacağız!” açıklaması yaptı.

Abdülkadiroğlu’nun cenazesi bugün Merkez’e bağlı Kaşçılar Köyü’nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenazesinin ardından toprağa verildi.