Atan: Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak için el birliğiyle çalışmak hepimizin görevidir

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Cumhuriyeti daha ileriye taşımak için el birliğiyle çalışmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Atan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı ve KKTC'nin 41’inci kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Atan, “Bu topraklarda var olma mücadelesi veren atalarımızın fedakarlıklarını unutmadan, büyük bir gurur ve bilinçle Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak için el birliğiyle çalışmak hepimizin görevidir. Bizlere miras bırakılan bu topraklarda, birlik ve beraberlik ruhunu korumak başlıca görevlerimiz arasındadır” dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve şehitleri rahmetle; gazileri ise minnet ve saygıyla anan Atan, Cumhuriyetin 41’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı, Kıbrıs Türk halkına huzur, refah ve mutluluk dolu nice yıllar diledi.