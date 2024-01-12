Atan: Hayatın ucuzlaması için kayıt dışılığın önlenmesi gerek

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, hayatın ucuzlaması için kayıt dışılılığın önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Atan katıldığı bir televizyon programında gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınacağının söylendiğini hatırlattı.

Sendikaların uzlaşıdan yana olduğunu da kaydeden Metin Atan, geçtiğimiz yıllarda da vergi matrahlarıyla ilgili benzer sıkıntılar yaşandığını, bu konuda tecrübe edindiklerini belirtti.

Atan, ticarethaneye dönen bazı sektörlerin iş vergi ödemeye gelince yok olduğunu da savundu.