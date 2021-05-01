Atan: İşçilerimiz ve emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

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01/05/2021

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Atan: İşçilerimiz ve emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Kamu Çalışanları Sendikası (Kamusen) Başkanı Metin Atan, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Bizler, işçilerimiz ve emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. 
Atan, mesajında şunları kaydetti: 
“Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle üretimin her aşamasında aktif şekilde çalışan işçi ve emekçilerimizi bir kez daha kutlarken, emekçi kardeşlerimizin her zaman olduğu gibi yanında olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs’ın tüm dünyada toplumsal birlik, beraberlik ve kardeşliğin daha da pekişmesine katkı sunmasına, sağduyunun güçlenmesine vesile olmasını diliyor, tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum.”

01/05/2021 12:54
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TAGS: Kamu Çalışanları Sendikası, metin atan
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