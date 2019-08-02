Atan: Sendikalar bu ülkede denge unsurudur

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Başkanı Metin Atan, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun “Sendikalar bireysel çıkarlar uğruna hak arıyorlar, bu KKTC’nin sonudur” şeklindeki açıklamalarına tepki göstererek, “Sendikalar bu ülkede denge unsurudur” dedi.

Yazılı açıklama yapan Atan "Sayın Maliye Bakanı’nın ‘Sendikalar bireysel çıkarlar uğruna hak arıyorlar, bu KKTC’nin sonudur’ şeklindeki açıklaması bizi derinden üzmüştür. Sendikalar bu ülkede denge unsurudur. Belki bireysel çıkar uğruna çalışan sendikalar vardır fakat Maliye Bakanı açıklama yaparken bu sendikalara vurgu yaparak konuşsun. Genelleme yaparak konuştuğu zaman bizim cevap vermemiz gerekiyor yoksa üyelerimiz bizi sorguluyor" ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu’nun muhalefetteyken sendikalarla sürekli görüş alışverişi içerisinde olacaklarını dile getirdiğini söyleyen Atan, iktidara geldiğinde ise “sendikalar ülkeyi batırır” görüşünü belirttiğini savundu.

Atan, şöyle devam etti:

"Örneğin tplu iş sözleşmesini Meclis'e götürürseniz bunun arkası da gelir. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Mali İşbirliği Protokolü'nün içindeki bazı maddeler yanlıştır. Yüzde 2'lik kesinti ile ilgili de Maliye Bakanı sendikaların da bunu kabul ettiğini söylüyor. Kabul etmiş olabiliriz fakat ortada Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar var. ‘Bunu ödemek zorundasınız’ dedi mahkeme. Üstüne çıkıp açıklama yaptılar ve ‘duruşumuz aynıdır, bunu yasalaştırıp uygulayacağız’ dediler. Peki bunu yaptığınızda etik olacak mı? Halkın size olan güvenini sarsmayacak mısınız? Eğer mahkeme tersi bir karar vermiş olsaydı yine yasalaştırma yapacak mıydınız?"

“VERGİSİNİ ÖDEMEYENLERİ MAHKEMEYE VERİN”

Mali durumun iyi olmadığının söylendiğini belirten Atan, vergi toplama, müşavirleri göreve çağırma, vergisini ödemeyenleri mahkemeye verme, partilere verilen ödeneklerin ve milletvekili maaşlarının düşürülmesi gibi adımlar atılması önerisinde bulundu.

“O zaman biz de diyelim ki toplumsal seferberlik başladı, her kesime reçete uygulanıyor. Fakat hep çalışandan bir şeyler kesmeye çalışırsanız karşınızda bizi bulursunuz" ifadesini kullanan atan, şöyle devam etti:

"Hükümet herşeye hazırlıklı olsun. Anlaşılan bizim sunduğumuz hiç bir öneri dikkate alınmıyor. Dışarıdan 120 kişi maaş alıyor bunda sorun yok fakat mali durumu düzeltmek için çalışandan kesinti yapıyorsun. Anayasa Mahkemesi'nin kararını çiğneyemezsiniz. Eğer bunu yaparsanız bu ülkede demokrasi olmadığını açık bir şekilde herkese göstermiş olursunuz. Doğru olan ne ise biz onun yapılmasını istiyorsunuz. Mahkeme kararına uymak zorundasınız. Kendinize düşman ediniyorsunuz. Buna seyirci kalacağımızı sakın düşünmeyin.”

Atan, sendika olarak her türlü tepkiyi koyacaklarını ifade etti.