Atanda resmen Baf Ülkü Yurdu'nda

Baf Ülkü Yurdu'nda teknik direktör Gökmen Davutoğlu'nun raporu doğrultusunda yabancı futbolcu değişikliği oldu.

Baf Ülkü Yurdu, ilk 2 hafta formasını giyen David Simbo ile yollarını ayırırken Nijeryalı Atanda'ya bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzayı attırdı. Geçmişte Merit Alsancak Yeşilova forması da giyen Atanda yöneticiler Hasan Altınmakas ve Serdar Çullu eşliğinde imzayı attı.



Kaynak: Halkın Sesi

25/09/2019 16:31