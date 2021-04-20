Ataner Education Group fark yaratmaya devam ediyor

Ataner Education Group Çağdaş ve yenilikçi “Yeni Düzene Yeni Nesil Eğitim” vizyonu ile geleceğin şekillenmesine katkı sağlayarak yeni düzende fark yaratmaya devam ediyor.

Ataner Education Group ve Ataner English Academy uluslararası akademik kadrosu; atik, dinamik ve yenilikçi “Eğitim Akademisi” olan, danışmanlıkta yurtdışında eğitim, iş ve yaşam imkanları sağlayan, Hollanda, Almanya, İtalya, Fransa, İskoçya, İrlanda, Kanada, ABD ve İngiltere‟de sınavsız üniversite kabulü ile Avrupada kaliteli ve hesaplı üniversitelere başvurularının yanı sıra Online İngiltere Üniversitelerinden çok hesaplı Çift Diploma avantajları sunuyor.

„FARKIMIZ‟ diyerek öğrencilere yeni düzene yeni nesil eğitim yaklaşımıyla Teknolojik altyapısı ile kişiye özel İngilizce derslerinin en eğlenceli ve seçkin bir öğrenimin yanısıra Haziran ayı sonuna kadar Özel Eğitim Avatajları sunuyor.

Yurtdışı eğitim danışmanlığımızın uluslararası güçlü bağlantıları İngiltere akrediteli kampüs ve online üniversitelere %100‟e varan burs imkanları ile İngiltere, İrlanda, İskoçya, AB, ABD ve Kanada üniversitelerine hazırlık ve transfer fırsatı sunuyor.

Uluslararası geçerliliği olan İngiltere akrediteli ve çözüm ortaklıkları, burs-destek, kariyer fırsatları, yaşam boyu eğitim, programlarındaki çeşitlilik ve online kampüs, sosyal ve kültürel faaliyetleri ile Ataner Education Group öğrencilerine eşsiz bir öğrenim deneyimi yaşatıyor.

Eğitime bakış açısını değiştiren ve bu yeni dijital eğitim trendi son derece yakından izleyen Ataner Education Group, eğitim sürecinde sorun yaşamadan öğrencilerinin mezun olmaları sonrasında kurumların “tam aradığı kişiler” olmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Başarılı öğrencilerin tercihi Ataner Education Group yeni düzene yeni nesil eğitim vizyonu ile yarının şekillenmesine katkı sağlayacak ve FARKIMIZ diyebilecek yeni liderler yetiştirmeye başlamış bulunuyor. Eğitim Danışmanlığında öğrencinin profiline en uygun gidebileceği en iyi üniversiteyi bularak nline Eğitim hizmeti ve mezuniyetine kadar tam destek veriyor. Ataner Education Group tüm Dünya genelindeki kaliteli üniversitelere başvurularda bulunarak öğrenciye en iyi eğitim imkanlarını sunuyor.

“Öğrencileri, mezunları, akademik ve idari kadrosuyla katlanarak büyüyen ATANER EDUCATION GROUP ailesine HOŞ GELDİNİZ!” diyerek sesleniyor

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20/04/2021 15:47