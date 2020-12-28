Ataner Eğitim Grubu ve Ataner English Academy'de test sonuçları negatif

Ataner Eğitim Grubu ve Ataner English Academy çalışan tüm personel, öğretmen ve hizmetlilerin PCR testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Ataner English Academy'de İngilizce Özel ders alan 1 öğrencinin pozitif olmasından dolayı, bu öğrencinin grubundaki öğrenciler ve öğretmenlerin evlerinde 7 günlük izole olduğu da açıklandı.

Yapılan açıklamada “Sağlık Bakanlığı’nın talimatına göre Ataner Eğitim Grubu & Ataner English Academy kurumları açık olarak hizmetlerine devam etme hakkına sahiptir. Sadece temaslı öğrenciler ve öğretmenlerin kuruma gelişleri engellenmiş ve bu kişiler izole edilmişlerdir” denildi.

Ataner Eğitim Grubu ve Ataner English Academy tüm derslerin online olarak devam ettiğini de açıkladı.

Ataner English Academy ayrıca tüm öğrencilerini ve halkı koruma adına aldığı kararları da açıkladı.

1- Pozitif çıkan bir öğrencimizin temaslıları arasında olan grubundaki öğrenciler ve bu gruba ders veren öğretmenlerimiz izole edilmiştir.

2- Önlem amaçlı kurumumuzda 28 Aralık - 4 Ocak arası full donanımlı ONLINE Portallarımızla sürekli verdiğimiz eğitimlerimizi devam ediyoruz. Öğrencilerimizin ders eksiği oluşmamıştır. Tüm materyalleri interaktif sistemlerimizle aktarılıyor ve ders işlenişi canlı olarak online yapılıyor.

3- Online İngilizce özel derslerimizi hiç kesintisiz yıllardır sürdüren bir kurum olarak tüm öğrencilerimizin devamlı olan ONLINE & YÜZYÜZE karışık eğitimlerini bir süreliğine tamamen ONLINE olarak yürütmeye başladık.

Direktörler Mert ATANER ve Asil ATANER ise açıklamalarında şunları vurguladı: ''Tüm önlemlerimizi titizlikle alarak, mesafeli, az kişilik ve geniş metrekarelerde eğitimlerimizi sürdürdük. İçimizde bir virüs ve bulaş olmamış ve tüm Covid 19 Pandemi sürecinde testlerimiz hep NEGATİF çıkmıştır. Ancak dış kaynaklı bir bulaş ile 1 öğrencimizin Covid 19’a yakalanması neticesinde kendi aldığımız kararla tüm kurumu aynı günden 100% ONLINE İNGİLİZCE ÖZEL DERS Sistemine geçirdik. Bu sayede temaslı veya temassız her kim varsa tamamen online eğitim yaparak en hızlı şekilde bu süreci geçirip tekrar derslerimize 4 Ocak’ta yeni yıl dönemiyle başlamış olacağız. Tüm öğrencilerimiz, velilerimiz ve halkımıza sağlıklı ve kesintisiz eğitim dolu iyi yıllar dileriz.''

Bu habere tepkiniz:



28/12/2020 16:39