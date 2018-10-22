Ataner Eğitim Grubu farkıyla yine bir ilk! PORTFOLYO seansını kaçırmayın!

İngiltereden uzman hoca, Art Profesörü Kıbrıs’a sizlere en önemli teknikleri vermek için getiriliyor!

Lise & Kolej öğrencisi olup Mimarlık, Grafik Tasarım, Art, Design, Animasyon, Çizim ve ilgili bölümlere başvurmak isteyen tüm öğrencilerin başvurudaki en önemli dosyası olan PORTFOLYO için en etkili ipuçları, tavsiyeler ve örnekler olan seansı kaçırmayın!

Üstelik bu Portfolyo Tavsiye Seansı İngiltere’den Art Profesörü tarafından Ataner Danışmanlık & SI-UK Cyprus ofislerinde gerçekleşiyor.

Tarih; 10 Kasım, Cumartesi, Saat; 11:00. Detay ve kayıt için 05488655888