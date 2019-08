Ataner İngilizce Akademisi Öğrencileri tatillerini taçlandırdı

Bu yaz yine Mert Ataner önderliğinde her yaz tatilinde olduğu gibi yurtdışı gezilere giden Ataner öğrencileri, hem farklı ülkeler görüyor hem de her gittikleri ülkede üniversite ziyaretleri, kampüs turları ve üniversiteye giriş, konaklama, sınav detayları gibi birçok değerli bilgi alıyor.

“Sadece İngilizce’yi mükemmel konuşturmak, öğretmek, uluslararası sınavlara hazırlamak, okul İngilizce notlarını yükseltmek değil aynı zamanda gerçek sınav olan HAYAT’a hazırlamaktır benim öğretmenliğim. Bu uğurda hayatına, zihnine, bilincine her dokunduğum öğrencimin kişisel algılama biçimine, keyif aldığı öğrenme metoduna dikkat ederek özgüveninin seviyesini her zaman arttırmak olmuştur eğitmenliğim.” diyen Mert Ataner, tğm bunların sadece sınıftaki eğitimle olmadığını ve Ataner gezilerinin önemini belirtti.





İngilizce Öğretmeni & IELTS Uzmanı Mert Ataner: “Hem kendi İngilizce Özel Ders Öğrencilerimizi hem de dıştan kayıt yapan tüm öğrencilerimizi her yaz tatilinde farklı ülkelere götürmenin onlara sağladığı faydayı görüyoruz. Bugüne kadar İsviçre, İngiltere, Malta, İtalya ve Hollanda başta olmak üzere birçok ülkeye tamamen özel geziler düzenledik.” dedi. Bu yaz tatilinde 1 hafta Hollanda’da bulunarak hem farklı yerler gören hem de Amsterdam’daki dğnyada ilk 50 ye giren üniversitelere ziyarette bulunup üniversite yetkililerinden bilgiler aldıkar. Ataner öğrencilerine yapılan sunumda üniversiteye girişteki kolaylıkların ipuçları da paylaşıldı.





Geziye katılan öğrencilerin eğlenceyi maximumda yaşarken birçok farklı şehir ziyareti yanında kültürel, eğitici ve vizyon geliştiren aktivitelere katılmasını sağlayan programlar her sene özel olarak hazırlanıyor.



Daha önceki senelerde de üniversite ziyareti her zaman dahil edilen bu programlar yıllardır tekrarlanarak tecrübeli liderler ve en özel imkanların içerilmesini sağlamıştır.



Alanında tecrübeli ve uluslararası eğitimli İngilizce Öğretmeni olan Mert Ataner, çocukların ve gençlerin bu programları takip ettiğini ve özellikle ailelerin de değer verdiği için kendilerinin de motive olduklarını dile getirdi. “Ailelerin çocuklarına yapacakları en büyük gelişim güvenli ve vizyoner seyahat imkanlarını onlara sunmaktır. Bu seyahatler en son yapılan araştırmalarda da görüldüğü üzere zekayı en çok geliştiren eylemlerdir. Her gezide çok açık farkettiğimiz öğrencilerimizin aldığı özgüven ve hayata farkındalık oluyor. Hem Ataner English Academy’de hem de gezilerimizde en çok önem verdiğim ve her zaman öğrencilerime aşıladığım da bu olmuştur.” diye belirtti.



Gezilerdeki en büyük özellik ise öğrenci grubunun tamamen istekleri ve programa dahil etmek istedikleri göz önünde bulunduruluyor. Gezilerde öğretmenleri Mert Ataner ve diğer rehberler de her zaman öğrencilerin yanında bulunup onlarla aktivitelere katılıyor.





Yurtdışındaki farklı Eğlence parkları, simülasyon eğlenceleri, müthiş lezzetler ve biok heycanlı aktivite yanında aynı zamanda kültürel, tarihi ve yurtdışında yaşam anlamında ve gezilen ülkedeki eğitim sistemi, üniversitelere giriş konularında da bilinçlenen öğrencilerin ciddi anlamda hayata bakış ve farkındalık eğitimleri aldığı bu geziler her sene tekrarlanıyor.



Ataner English Academy ve dışardan tüm öğrencilere açık olan yaz tatili programlarında farklı dönemlerde de programlar ekleme planları bulunuyor. Tüm gezi programları sosyal medya ve internet haberlerinden her zaman yayınlanmaktadır.

