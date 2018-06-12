ATANER İNGİLİZCE DİL OKULU yeniliklere devam ediyor

Tam donanımlı İNGİLİZCE Eğitmen kadrosu ile başta Türk Maarif Koleji ve tüm özel kolejler dahil çok kapsamlı olarak KGS (Koleje Giriş Sınavı) hazırlık İngilizce Eğitimleri veriyor.

Tüm deneme sınavları, soru tipleri ve örnekleriyle öğrencilerin başarıları garanti edilirken aynı zamanda da ATANER BURSLARI ile tüm başarılı çocuklar ve aileleri de ödüllendiriliyor. Her daim başarının yanında olan ATANER İngilizce Dil Okulu, öğrencilerin sınavlardaki yüksek neticeleri ve İngiliz gibi konuşmalarını hedef alan eğitim anlayışıyla İngiltere ve yurtdışından mezun tecrübeli ve uzman eğitmen yeniliklere devam ediyor.

Ataner Junior English (4 yaş ve üzeri) konseptiyle İngilizce eğitiminde geleneksel methodlara ek olarak Teknolojik destekli uygulamalar ve oyun eğlence, yarışma, drama-tiyatronun bir arada olduğu haftada 3 gün olan İngilizceyi sevdiren ve İngiliz gibi konuşturan eğitimlere de devam ediyor!

Ataner İngilizce Dil Okulu’nda özellikle ilkokul 4-5. sınıflar için 2 Temmuz’da başlayarak tüm akademik yıl boyunca devam edecek olan KGS İngilizce hazırlıkları için kayıtlar başlamıştır. İngilizce eğitiminde özellikle ilkokul 4-5. sınıflara odaklanan uzman eğitmenler tarafından gelebilecek tüm soru örnekleri ve deneme sınavları üzerinde yoğun bir hazırlık süreci sonrası oluşturulan bu kaliteli, küçük gruplar ve teke tek şeklinde sunulacak program için burslar ve detay ile ilgili tüm bilgi için: 0548 865 5888.

British Council & Cambridge Resmi Kayıt ve Sınav Hazırlık Merkezi olan Ataner English Language Center, 4 yaştan itibaren tüm yaş gruplarına Oxford & Cambridge materyalleri ve özel kaynaklardan kişiye özel fark yaratacak eğitim teknikleriyle İngilizce eğitimine gelişerek devam ediyor.