Ataner İngilizce Okulu’nda Öğrencileri İngilizce Konuşturan diğer takım arkadaşı da sen ol!

Ataner Eğitim Grubu bünyesinde yer alan Ataner İngilizce Okulu büyüyor.

Dinamik ekibi ile Cambridge - Oxford kaynaklı, teknolojik destekli donanımı, tecrübeli direktörleri ve en güncel eğitim teknikleri ve müfredatlar konusundaki hakimiyetiyle İngilizce eğitiminde en özel en verimli en yenilikçi özel eğitimi veriyor!

Siz de bu ekipte Speaking (konuşma) eğitim takımında yer almak isterseniz hemen ulaşın.

Tatminkar şartlar ile siz ekip üyelerini de destekleyen ve keyif veren eğitim yuvası olan Ataner İngilizce Okulu’nda siz de yerinizi alınız!

Özellikle küçük yaşlara sağlanan özel, teknoloji-geleneksel-eğlenceli- öğretici ve müfredatları takip ederken İngilizceyi İngiliz gibi konuşturan eğitim anlayışıyla ilerleyen ve İngilizce eğitiminde boyut değiştiren Ataner İngilizce Okulu büyüyen ekibinde özellikle junior seviye ile ilgili dinamik, istekli, net ve akıcı ingilizceye sahip takım arkadaşları arıyor!

İLETİŞİM: 0548 853 5888 - 0392 22 38965 - Facebook: Ataner Danışmanlık | atanerdanismanlik.com