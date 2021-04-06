Ataoğlu: 12 Nisan’da kapalı turizmde erteleme yok

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, turizm paydaşları ve bileklik ihalesini alan şirketin paydaşlarının bir araya geldiğini söyledi.

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06/04/2021

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Ataoğlu: 12 Nisan’da kapalı turizmde erteleme yok

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, 12 Nisan’da gerçekleşecek kapalı sistem turizm ile ilgili paydaşlarla bir araya geldi. Toplantıya turizm paydaşlarının yanı sıra kapalı sistem turizmde kullanılacak bilekliklerin ihalesini alan şirket de katılarak turizmcilere bilgi verdi. Ataoğlu, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada kapalı turizmin 12 Nisan’da açılmasıyla ilgili bir erteleme kararının kesinlikle olmayacağını ifade etti. Ataoğlu, kapalı turizmin açılması yönündeki kararın detaylarını da konuştuklarını ifade ederek hangi otellerin hangi şartlarda açılacağı ile ilgili görüşlerin ilerletileceğini belirtti. Ataoğlu, isteklerinin Mayıs sonrasında daha geniş kapsamlı bir turizm açılımı yapmak olduğunu ifade ederek bunun vakalara göre şekilleneceğini kaydetti.

06/04/2021 15:49
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TAGS: Fikri Ataoğlu, Ataoğlu, Turizm, kapalı turizm
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