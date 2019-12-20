Ataoğlu: 2020’ye bilinmezlik içinde giriyoruz

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, mecliste Maliye Bakanlığı bütçesi hakkında konuştu. Ataoğlu, Maliye Bakanlığı bütçesini diğer bakanlıkların bütçesi gibi değerlendirmediğini, genel bütçenin yüzde 47’sini oluşturan bakanlık bütçesinin, kamu giderleri ve borç faizlerine gideceğini söyledi.

Ataoğlu, “Maliye Bakanlığı’nın bütçesini hükümetin performans tahmini olarak ele alıyorum. 2020 maaş ödemeye ve tasarrufa dayalı bir yıl olacak. Yatırımı Türkiye’den gelecek paraya terk eden bir anlayış var. 2020’ye bilinmezlik içinde giriyoruz. Türkiye’den nasıl para alınacağı da meçhul. 2020’de de alt ve üst yapıların eksikliğini konuşacağız” dedi.

“Bütçenin tek amacı maaş ödemek mi?” diye soran Ataoğlu, “2020 bütçesi bize neler vaat ediyor? Bütçe hiçbir vaatte bulunmuyor ama kimi bakan ödenek olmadan hastane yapacağını, kimi bakan turizm, tanıtım ve pazarlama ile ambargoları kaldıracağını, kimi bakan da yatırım olmaksızın elektriğe zam yapmayacağını vaat ediyor” dedi.

Ataoğlu, bu bütçenin KKTC halkını ileriye taşıyamayacağını savundu.

Genel Kuruldaki konuşmaları “nefes tüketme” olarak niteleyen Ataoğlu, bakanlığa ait bütçelerin geleceğe dair umut vermediğini söyledi. DP Genel Başkanı, “Halka vaat verip umutsuzluk yaratmayın” şeklinde konuştu.

20/12/2019 16:20