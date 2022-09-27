Ataoğlu: 2023 yılı turizm açısından çok daha verimli geçecek

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülke ekonomisinin en büyük gelir kaynaklarından olan turizm sektörünün pandemiden sonra özellikle bu yıl yükselen bir grafik sergilemesinin Kuzey Kıbrıs turizmi adına memnuniyet verici bir durum olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 27 Eylül Dünya Turizm günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlık olarak ilk hedeflerinin 2019 yılı verilerini yakalamak ve ardından bu rakamları da geride bırakıp yeni hedeflere yol almak olduğunu söyleyen Ataoğlu, “Bu yılın sonunda 2019 yılı verilerine yakın verilerle kapatacağımızı görüyoruz. Bu da pandemi sonrası için çok olumlu bir durumdur” dedi.

- “Yeni Ercan Havalimanı’nın açılması ile 2023 yılında çok daha verimli bir turizm sezonu geçireceğiz”

Ataoğlu mesajına şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın KKTC destinasyonuna ayrı bir yer vereceğini ve özellikle Avrupa’dan gelecek olan yabancı turistlerde Kuzey Kıbrıs destinasyonunun yoğun talep alması yönünde çalışmalar yürütüyoruz

Bugünlerde başlayan kış turizmi operasyonu ile de ülkemiz kış aylarında da yoğun bir turisti ağırlayacaktır. Kış turizmi kapsamında gelen turistler 2 hafta konaklamalı ve KKTC’nin her bölgesinde bulunan müze ören yerlerini gezerek esnaf ile iç içe zaman geçirme fırsatı buluyorlar.

Dilerim 2023 yılında ülkemizin sahip olduğu tüm yatak kapasitelerinde yüzde yüz doluluğa ulaşırız. Bu çerçevede çalışıyor ve gelecek yıllara daha ümitle bakıyoruz.”

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27/09/2022 12:50