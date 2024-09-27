Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ı bir turizm markası haline getirmek için çalışmaya gayretle devam edeceklerini belirtti.

Ataoğlu, Akdeniz’in kalbinde yer alan Kuzey Kıbrıs’ın, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, doğal güzellikleri ve kültürel çeşitliliğiyle bir cennet olduğunu vurguladı.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Ataoğlu, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında, turizmin, kültürleri birbirine yaklaştıran, insanlar arasında anlayış ve dostluğu güçlendiren önemli bir köprü olduğunu belirterek, “Ülkemizin eşsiz doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve misafirperver insanları ile bu sektörde hak ettiği yeri alması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

- “Bakanlık olarak ülke turizmi için büyük projelere imza attık”

Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs'ın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmenin, sürdürülebilir ve nitelikli bir turizmin öncelikli hedefi olduğunu kaydetti.

Ataoğlu mesajında, “Bakanlık olarak ülke turizmi için büyük projelere imza attık. Girne Antik Limanı’nı yeni çehresi ile turizmin hizmetine kazandırdık. Tiyatrolar binasını bitirme aşamasına geldik. Girne Güzel Sanatlar Müzesi’ni yakında ziyarete açacağız. Bunun yanı sıra Turizm Master Planı çalışmalarımızı başlattık. Bu çalışma ile turizmin 10 yıllık geleceğini sektör ile birlikte inşa etmiş olacağız.” ifadelerine yer verdi.

Ataoğlu, Güney Kıbrıs’ın turizmi baltalamak için yaptığı girişimleri zayıflatmak için Ercan Havalimanı’ndan turist akışını artırma hedefinde olduklarını ve 2025’te Avrupa bölgesinden gelecek uçaklara teşvik vererek turist akışını çözmeyi ümit ettiklerini belirtti.

- “Ada Kıbrıs markası ile Türkiye pazarında güçlü tanıtımlar başlattık”

Ada Kıbrıs markası ile Türkiye pazarında güçlü tanıtımlar başlattıklarını, bu alanda çok iyi bir proje çalışması yürüttüklerini dile getiren Ataoğlu, “Anavatan Türkiye’de yaşayan kardeşlerimizin ülkemizi daha iyi tanımaları ve tatillerini burada planlamaları için bu yapılan çalışma da önemli bir rol oynuyor.” dedi.

Dünya Turizm Günü’nün, ülkeler arasında turizmin önemini daha iyi kavrayarak, sürdürülebilir bir kalkınma yolunda ilerlemeye vesile olmasını temenni eden Ataoğlu, turizm sektörünün gelişmesinin sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda kültürel zenginliklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından da son derece kıymetli olduğuna dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs’ı bir turizm markası haline getirmek için çalışmalara gayretle devam edeceklerini kaydeden Ataoğlu, tüm turizm emekçilerine başarı ve mutluluklar diledi, Dünya Turizm Günü’nü kutladı.