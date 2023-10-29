Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılına ulaşmanın gurur, coşku ve mutluluğunu Kuzey Kıbrıs olarak paylaşıyoruz. Bu anlamlı gün, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük sembolüdür.

29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, Türk milletinin özgürlüğüne ve bağımsızlığına olan sonsuz inancının bir tezahürüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alandaki saygınlığı ve büyüklüğü bizleri oldukça gururlandırıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılına ulaşmanın gururunu yaşarken, Kuzey Kıbrıs olarak biz de bağımsızlığımıza ve cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Her iki ülke arasındaki kardeşlik bağları, dayanışma ve işbirliği, geleceğe umutla bakmamıza olanak sağlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılını coşku ve gurur içerisinde kutladığımız bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum.

Başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm Türk milletine barış, huzur ve refah diliyorum.”