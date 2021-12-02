Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında, “Engel onlarda değil, onları engelli gören, onları belirli günlerde gündeme taşıyan zihinlerdedir. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılmalarını sağlamak, hepimizin vazifesidir” ifadelerine yer verdi.

“Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatın içerisinde etkin olarak yer almaları, günlük yaşama engelsizce katılmaları, toplumla bütünleşmeleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları ve katma değer üretmeleri için önemli düzenlemeler ve projelerimizi önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi dört gözle bekliyoruz” diyen Ataoğlu, herkesin bir engelli adayı olduğunu belirtti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engellilerle ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olması dileğinde bulunan Ataoğlu, “Bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını hatırlatarak, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakar ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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02/12/2021 18:18