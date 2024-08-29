Ataoğlu: 30 Ağustos, bağımsızlık aşkıyla tutuşan bir milletin zaferidir

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Fikri Ataoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Türk milletinin azim ve kararlılığıyla kazanılan 30 Ağustos zaferiyle, bağımsızlık aşkıyla tutuşan bir milletin hiçbir zorluk karşısında eğilmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini söyledi.

Ataoğlu yayımladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, 30 Ağustos zaferinin, sadece bir askeri başarı değil; esaret zincirlerini kıran, mazlum milletlere örnek olan bir direnişin sembolü olduğunu, Türk milletinin var olma mücadelesinin, birlik ve beraberlik ruhuyla neler başarabileceğinin en güçlü kanıtı olduğunu ifade etti.

Ataoğlu mesajında şunlara yer verdi:

“Atalarımız, vatan toprağını korumak, bağımsızlığımızı kazanmak ve geleceğimize umutla bakabilmemiz için canlarını hiçe sayarak destan yazmışlardır.

Bugün, vatanımız için hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi ve bu uğurda gazi olan kahramanlarımızı bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Onların mücadelesi, bizlere vatan sevgisinin ve özgürlüğe olan inancın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu eşsiz zaferin ardındaki ruh, geçmişten bugüne yolumuzu aydınlatan bir ışık, geleceğimize yön veren en kıymetli mirastır.

30 Ağustos, yalnızca geçmişin anılması değil; aynı zamanda geleceğe dair sorumluluğumuzu, özgürlüğümüzü koruma kararlılığımızı ve milli birliğimizi güçlendirme irademizi de simgelemektedir. Bizler, bu ruhla, bu kararlılıkla, KKTC olarak tüm Türk dünyası ile birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, tüm Türk Milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Vatan sevgisiyle dolu, birlik ve beraberlik içinde nice zaferler kazanmaya devam edeceğimize olan inancımla, büyük Türk Milletinin bu şanlı gününü coşkuyla selamlıyorum.”