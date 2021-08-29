Ataoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Vatanımızı, bayrağımızı, birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar korumakta kararlıyız” dedi.

Ataoğlu, mesajında, “Türk Milleti’nin varoluş iradesini kıracak hiçbir gücün olmadığını tüm dünyaya gösterdiği 30 Ağustos Zaferi’nin 99. yıldönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz” diyerek “Tüm yokluklara rağmen azimle, inançla, birlik ve beraberlik içinde tek vücut olan Türk milleti, toprağını, vatanını koruyarak, bayrağının göklerden asla indirilmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Gücünü, birlik, beraberlik ve kardeşlikten alan Aziz Türk Milletinin, bu mücadele ruhu günümüzde bizlere de büyük ışık olmaya devam etmektedir. Bu ruhla şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti, her türlü badireyi güçlü bir şekilde aşacağına yürekten inanıyorum” ifadelerinde bulundu.

Ataoğlu mesajına şöyle devam etti:

“Bizler de Kıbrıs Türkü olarak bu ışık doğrultusunda vatanımızı, bayrağımızı, birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar korumakta kararlıyız. Bu duygularla Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası, bağımsızlık ve hürriyetinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü dolayısıyla, başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi, kurtuluş savaşının tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve minnet ile anıyorum.”

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29/08/2021 14:58