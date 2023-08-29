Ataoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu günün azim ve kararlılığın zaferle taçlandığı gün olduğunu vurguladı.

DP’den yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“30 Ağustos, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu kutlu gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan büyük zaferin simgesidir.

Türk milleti, tarihi boyunca birlik ve beraberlik içerisinde gösterdiği kararlılık ve fedakarlık sayesinde nice zorlukların üstesinden gelerek bağımsızlığı ve özgürlüğü muhafaza etmiştir. 30 Ağustos, bu azim ve kararlılığın zaferle taçlandığı gündür.

Vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Onların kahramanlıkları sayesinde bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve desteği ile birlikte aydınlık yarınlara emin adımlarla ilerliyoruz.

Bu özel günü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, coşku ve gurur içerisinde kutlarken, ülkemizin daha da güçlenerek ileriye taşınması için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam etmeliyiz. Geleceğimizi inşa ederken, büyük zaferin mirasını yaşatmak ve korumak görevimizdir.

Bu düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğruna canını veren tüm kahramanlarımızı tekrardan rahmet ve minnetle anıyor, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Kahraman Türk milletinin Zafer Bayramı kutlu olsun.”