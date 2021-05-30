Ataoğlu: 4 Haziran'da ülke turizmini açıyoruz

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Üst Kurulu ile bir süreden beridir Haziran açılımı ile ilgili olarak gerçekleştirilen istişareler ve Bakanlık olarak Turizm Üst Kurulu toplantıları sonucunda, ülke turizminin 4 Haziran tarihinde yeniden çarklarının harekete geçmeye başlayacağını belirtti.

Bakan Ataoğlu, 1 yılı aşkın bir süredir, pandemi nedeniyle, dünyada olduğu gibi ülkede de durma noktasına gelen turizm sektörünün, alınan tedbirler sonucunda açılma noktasına gelindiğini belirtti. Ataoğlu, “Ramazan Bayramı tatilinin, Bakanlık olarak hedeflediğimiz Haziran ayı açılımı için bir sınav niteliği taşıdığını her fırsatta açıklamıştık. Sağlık Üst Kurulu ile yoğun istişare içerisinde, Haziran ayı için turizmde açılımı destekleyecek çalışmalarımızı ve kararlılığımızı ortaya koyduk. Sağlık Üst Kurulu ile yapılan istişareler yanında Turizm Üst Kurulu üyeleri ile de yoğun çalışmalarımız sonucunda, ülke turizmini yeniden açılma noktasına gelmiş olmasından büyük bir heyecan ve mutluluk duyduğumu belirmek isterim” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 3 Haziran olarak hedefledikleri turizm açılım tarihinin, 1 gün gecikme ile 4 Haziran olarak belirlenmesinin, açılım koşulları için gerekli teknik alt yapı çalışmalarının 4 Haziran tarihinde hazır olmasından kaynaklandığını da belirtti.

Ataoğlu, 4 Haziran itibariyle, Sağlık Üst Kurulunun, Covid-19 durumlarını belirten renklerine göre belirleyeceği ülkelerden, geçerli aşı kartı ve 72 saat önceden ibraz edilecek negatif PCR test sonucu ile ülkeye karantinasız olarak turist kabul etmeye başlanacağını belirterek, “ülke ekonomisinin lokomotifi turizm sektörünün çarklarının yeniden dönmeye başlaması, ülkede 1 yılı aşkın süredir yaşanan ekonomik darboğaz yanında yaşanan sosyal sıkıntıların da giderilmesine büyük katkı sağlayacağını da belirtti.

Ataoğlu açıklamasında ayrıca, 31 Mayıs tarihi itibariyle, Güney Kıbrıs kara geçiş kapılarının açılacak olmasının, ülke turizmi ve ülke ekonomisi açısından önemli olduğuna da dikkati çekti.

Bakan Ataoğlu, ülkeye hem hava hem kara hem de deniz sınır kapılarından turist kabul etme noktasına gelmiş olmanın, 1 yılı aşkın bir süredir ülke ekonomisinde yaşanan daralmanın kısa süre içerisinde, özlenen seviyelere geleceğine olan inancını belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 4 Haziran tarihi itibariyle, belirlenen koşullar altında ülkeye turist kabul edecek noktaya gelinmesinde büyük katkısı olan başta sağlık çalışanları olmak üzere, 1 yılı aşkın süreden beridir, büyük bir özveri ile mücadele eden turizm sektörü temsilci ve çalışanlarına da teşekkür etti.

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30/05/2021 19:58