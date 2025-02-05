Ataoğlu: 6 Şubat’ın acısı yüreğimizde

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ‘6 Şubat Depremi’nin ikinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

DP’den verilen bilgiye göre, mesajında “6 Şubat’ın acısı yüreğimizde” ifadelerine yer veren Ataoğlu, şunları kaydetti:

“Şampiyon Meleklerimiz… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gururu olan pırıl pırıl çocuklarımız… Bir hayalin peşinden giderek sporun birleştirici gücüyle Türkiye’ye, Adıyaman’a gitmişlerdi. Ancak ne yazık ki o karanlık gecede, İsias Otel’in enkazı altında kaldılar. Oysa onların gözlerinde hep zafer, neşelerinde umut vardı. Şimdi ise isimleri yüreklerimize kazındı. Onları hiçbir zaman unutmayacağız, unutulmalarına asla izin vermeyeceğiz. Adalet mücadelemiz devam edecek, sesleri sonsuza dek yankılanacak!

Bu büyük felakette hayatını kaybeden herkesi saygı ve rahmetle anıyorum. Aynı acıyı bir daha yaşamamak dileğiyle, kenetlenerek, birbirimize sahip çıkarak geleceğe umutla bakacağız. Çünkü biz, büyük bir aileyiz…”