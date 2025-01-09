Ataoğlu: Airbnb Yasası Maliye'nin Kaybını Önlemiş Olacak

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Muazzez Gazihan'ın programında artan günlük kiralık ev talebine yönelik yasal düzenlemelerin önemine dikkat çekti. Ataoğlu, kiralık evlerin yasallaşmasıyla hem turistlerin güvenli bir şekilde konaklama yapabileceğini hem de ülkenin ekonomik kazanç sağlayacağını vurguladı.

Ataoğlu, yaptığı açıklamada, "Pandemi döneminde kiralık evler önemli bir konaklama tercihi haline geldi, ancak bu sistemin yasal çerçevesi hala netleşmiş değil. Turizm Bakanlığı kontrolünde bir düzenlemeyle hem turistlerin konaklama yerlerini garanti altına alabilir hem de Maliye’nin kaybettiği rakamların telafi edilmesini sağlayabiliriz," dedi.

"Ekonomiye Daha Fazla Katkı Sağlanacak"

Ataoğlu, kiralık evlerde kalan turistlerin genellikle araç kiralama, alışveriş gibi ek harcamalar yaptığını ve bu durumun ekonomiye büyük katkı sağladığını belirtti. Ancak, turist giriş istatistikleriyle konaklama rakamlarının örtüşmediğine dikkat çeken Ataoğlu, bu uyumsuzluğun kayıt dışı konaklamalardan kaynaklandığını ifade etti.

"Turistin Nerede Kaldığını Takip Edebileceğiz"

Yeni yasa tasarısının mecliste alt komite görüşmelerinin ardından genel kurulda onaylanarak yürürlüğe girmesi planlanıyor. Ataoğlu, "Bu yasa sayesinde ülkeye gelen turistlerin nerede kaldığını kontrol edebileceğiz. Ayrıca, bölgesel olarak hangi turizm modelinin uygulanacağını daha net belirleyebileceğiz. Bölgesel yaşantıyı çok etkilemeden, turizmin ülkeye olan katkısını artırmayı hedefliyoruz," diye konuştu.

Ataoğlu, söz konusu düzenlemenin turizm sektörüne güven kazandıracağını ve kayıt dışılığın önüne geçerek ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.