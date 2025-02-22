Ataoğlu, Altınay için başsağlığı mesajı yayımladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi kurucu üyesi, eski bakan, milletvekili ve öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Altınay’ın hayatını kaybetmesinden dolayı mesaj yayımladı.

DP’den yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınmasına ve eğitimine büyük katkılar sağlayan, Cumhuriyet Meclisi kurucu üyesi, eski bakan, milletvekili ve değerli akademisyen Prof. Dr. Mehmet Altınay’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve KKTC halkına başsağlığı diliyorum. Onun bilgi ve emeği, ülkemiz için her zaman kıymetli bir miras olarak kalacaktır.

Prof. Dr. Mehmet Altınay, gerek akademik çalışmaları gerekse devlet adamlığı ile ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuş, birçok nesle ilham kaynağı olmuş değerli bir isimdi. Eğitime ve topluma olan katkıları, onu tanıyan herkesin hafızasında derin izler bırakmıştır. Onun azmi ve fedakarlığı, gelecek kuşaklara da yol gösterecek ve daima hatırlanacaktır. Mekanı cennet olsun.”