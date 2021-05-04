Ataoğlu: Anastasiadis'in diplomasi dilinden uzak siyaseti, ancak işgal ettiği makamını koruyabilir!

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Rum lider Nikos Anastasiadis’in, yortu mesajındaki ifadeleri ile Kıbrıs Türklerine olan bakış açısını gözler önüne serdiğini dile getirerek, “Muhafazakar, Hristiyan bir partinin başkanı olan Anastasiadis’in, Cenevre’de ortaya koyduğumuz egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm modeliyle ilgili yaptığı değerlendirme ve kullandığı üslup, tam da kendisini ve kendisini destekleyen düşüncenin yansımasıdır.” dedi.

Ataoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis’in ifadelerini “Diplomasiden uzak, köhnemiş, ENOSİS zihniyetini besleyen, uzlaşmaz ve bütün bu karakterler yanında, KKTC vatandaşlarını, kendileri tarafından işgal yoluyla ellerine geçirdikleri yönetimin bir azınlığı olarak görüyor oluşunun, en net ifadesi” olarak niteledi.

Ataoğlu, Anastasiadis’i diplomasi diline davet ederek, şöyle devam etti:

“Kötü söz sahibine aittir atasözünü Anastasiadis’e hatırlatmak isterim. Hitap ettiği toplum, 1983 yılında kurulan bir Cumhuriyetin vatandaşlarıdır. Bu Cumhuriyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Kurumları ile demokratik, laik ve hukukun üstünlüğü ilkesi ile donatılmış, insan haklarına saygılı, çağdaş bir devlettir. Rum toplumu lideri bu gerçeğin idraki içerisinde olsa da işgal ettiği makamı elinde bulundurmak adına, böylesi çağ dışı siyaset ile ancak kendi gibi düşünen zihniyeti etkileyebileceğini bilmesi gerekmektedir.”

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04/05/2021 12:18