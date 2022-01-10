Ataoğlu: Asgari ücrette 7 bin TL brüt, 6 bin 90 TL nette ısrarcıyız

DP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TV 2020’de bir programa konuk oldu ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karma oyun kalkması ya da iyileştirilmesi için Meclis’te bir çalışma yapıldığını ancak bunun kabul görmediğini anlatan Ataoğlu, esas hedeflerinin; sonraki seçimlerin dijital ortama taşınması olduğunu vurguladı. Ataoğlu, “Seçimlerin dijital ortama taşınması halinde, oyların yanması gibi bir durum ortadan kalkmış olacak, eksik ya da fazla oy olmayacak” diyerek, bu sistemi DP olarak milletvekili aday sırası belirleme seçiminde denediklerini ve oldukça başarılı bir sonuç ortaya çıktığını kaydetti.

Koronavirüs pozitif vaka sayılarının arttığını fakat hastaneye yatan sayısını düştüğünü ifade eden Ataoğlu, “Bu oldukça sevindirici bir olay” dedi. Pozitif vakalar ve temaslıların, seçimi ciddi şekilde etkileyeceğini söyleyen Ataoğlu, “Kurallara herkesin dikkat etmesi gerek. Pandemi sürecinde bir Cumhurbaşkanlığı seçim süreci yaşadık. Allah’a şükür olsun ki o günler başarılı bir şekilde atlatıldı. Yine dikkat edilerek tedbirlerin alınmasıyla oy verme işlemleri gerçekleşecek. YSK’nın yapacağı açıklamalar, bizi de aydınlatacak” ifadelerini kullandı.

“Yarın toplanması ve nihai karara varması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan nasıl bir sonuç çıkmasını beklediği yönündeki” soru üzerine Ataoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çalışma Bakanımız Koral Bey, asgari ücretle ilgili kafamızdaki rakamı Bakanlar Kurulu’nda da gündeme getirmiş ve o gün herkes, ortaya koyduğumuz rakamın neredeyse yetersiz olduğundan bahsetmişti. Akabinde ilgili bakan arkadaşımla konuyu enine boyuna görüştüm. Görüşmede, hem işçi hem de işverenle empati yaptık. Çalışanın aldığı asgari ücrete baktık, nasıl geçinir, alım gücünü nasıl yükseltebiliriz sorularının yanıtını aradık. Bu kapsamda da 7 bin TL brüt, 6 bin 90 TL net olması yönünde karara vardık. İşvereni de düşündük ve 6 aylık prim desteğinin 1 yıla çıkarılmasına karar verdik.”

İki tarafı da düşünerek hareket ettiklerini ifade eden Ataoğlu, “Önce çalışan dedik. Çünkü alım gücü yükselmeli” diyerek, işverene yapılacak 1 yıllık prim desteğiyle, aslında çalışana dokunmuş olacaklarını kaydetti.

Asgari ücret konusunda yapılması gerekenin politik konuşmalar değil, empati olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “Kendimizi hem çalışanının hem de işverenin yerine koyarak hareket etmemiz gerek” ifadelerini kullandı.

Çalışma Bakanı ile çalıştıkları ve öngördükleri Hayat Pahalılığı rakamının, geçen günlerde açıklanan rakamın çok az üstünde olduğunu, doğru bir çalışma yaptıklarını belirten Ataoğlu, “Asgari ücretin, belli sürelerde otomatik olarak değişmesi gerek. Gereken Yasal düzenlemeler ne ise çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte hükümetteysek, bu konuların da son bulmasına yardımcı olacağız” dedi.

“7 bin TL brüt, 6 bin 90 TL nette ısrarcıyız” diyen Ataoğlu, “Bıraksınlar artık yasal süreci, uzlaşmaz tavırları ve sadece empati yapsınlar” ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir kısım farklı görüşte olan partiler, bizi siyaset yapmakla suçluyor. Yani asgari ücret, Anayasa gereği hasbelkader seçim sürecine denk gelmişse ne yapalım? Asgari ücreti gündem dışı mı bırakalım? Çalışan ne olacak? Biz insanımızın hakkının ne olduğunu bilerek hareket ediyoruz” dedi.

Ataoğlu son olarak vatandaşa seslenerek, “herkes ne olur sağlığına dikkat etsin, sosyal mesafe, maske ve hijyen üçlüsüne dikkat etsin. Seçime çok az bir zaman kaldı. Lütfen sandığa gittiklerinde, geriye dönük baksınlar; kim proje yapıyor, memleketine sevdayla bakıyor… Kim gençlerini düşünüyor? Bu konuları düşünüp, ellerini vicdanlarına koysunlar. Siyaset, futbol takımı tutar gibi parti tutmak değildir. İş yapanı, iş yapacak olanı seçmek gerekir. Ellerini vicdanlarına koysunlar ve oy versinler. Bu anlattıklarım da zaten Demokrat Parti’dir” şeklinde konuştu.

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10/01/2022 20:24