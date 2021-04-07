Ataoğlu: Asıl planımız Mayıs ayındaki esas açılmadır

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve program yapımcısı Didem Gürses moderatörlüğünde gerçekleştirilen %100 İletişim Sohbetleri online yayına KKTC Turizm ve Çevre bakanı Fikri Ataoğlu konuk oldu. Yayında “Pandemi Süreci ve Sonrasında KKTC Turizmi ve Sektörlerin Beklentileri” konusu ele alındı.

Ataoğlu, pandemi süreciyle ilgili olarak; “Bir yıla aşkın olarak bizim ve dünyanın yaşamış olduğu süre içerisinde esasında vatandaşımızın ilk başlangıçta sosyal medya ve diğer medya araçları ile beraberinde yapılan bütün uyarılara ciddi şekilde riayet ettiler. İlk başlangıçtan itibaren Dünya Sağlık Örgütü verilerine ve yan komşumuza dahi baktığımızda sağlık konusundaki hassasiyetimizi gösterdik. En önemli durum burada sağlık durumundur tabiki ama bir diğer taraftan ekonomide de ciddi sıkıntılar olduğunu, işyerlerinin kapatıldığını, esnafın kötü durumda oluğunu, çalışanların iş azlığından dolayı işlerine son verilme durumuna kadar ilerlediğini görüyoruz.

Tüm bu süreçleri geçirirken turizmin ne kadar önem arz ettiğini bunun yanında eğitim sektörünün değerini görüyoruz. Hep bir ağızdan turizmi konuşmamız gereken o günlere döndüğümüzde bu süre zarfında edindiğimiz tecrübelere dayanarak maalesef ki hep bir ağızdan turizm konuşmamız gerekiyordu, gerekiyor” dedi.



Ataoğlu; “Ekonomimizin Düzelmesi için Üreticimizin Ürettiklerini Değerlendirme Fırsatı Bulmamız Gerekiyor”

Ataoğlu; “Turizmin çarpım değerlerinin bütçe açığının %50’si üzerindeki rakamının kapattığından da bahsedebiliriz. Bunun yanında ekonomiye ne kadar katma değer kattığından ve üreticinin ürettiği bu son zamanlarda elimizde kalıp onları bir şekilde değerlendirme fırsatı bulamadığımız bahsetmemiz gereklidir” dedi.

Ataoğlu; “Ev Karantinasının Kriterleri Arasında Rahatsızlığı Olanlar ve Çocuk Sahibi Olan Aileler İçin Geçerliliği Vardır”

12 Nisan’da gerçekleşecek olan “Kapalı Devre Turizm” konusunun ele alındığı Turizm Bakanlığı toplantısından bahseden Ataoğlu; “Kapalı devre turizmin en azından nasıl açılabileceğine yönelik bir olur aldıktan sonra ülke ekonomisine bir nebze de olsa nasıl dokunabiliriz diye düşünüp bir başlangıç yapma kararı alındı. Kapalı devre sonrasında önümüzdeki süreçte yurt dışından çift aşılı ve çift PCR testi yaptırmış kişiler ile ilgili de paralel bir çalışma başlattık. Kapalı devre planını hayata geçireceğiz dediğimde sağlık üst kurulunun bize koyduğu şart bileklik şartıdır. Ev karantinasının kriterleri arasına rahatsızlığı olanlar ve çocuk sahibi olan aileler için geçerliliği vardır.

Gelecek olan yolcular uçağa binmeden uygulama bağlamında gerekli indirme işlemlerini yapıp adaya giriş sağlayacak, kapalı devre sürecine hangi oteller dâhil olacaksa o otellerin bilgisi bize gelecek ve gelecek olan turistler bilekliği taktıkları zaman hangi otele gideceklerini bilmiş olarak takacaklar bilekliklerde o otellerin derinliğine göre ayarlanacak takıldığı andan itibaren. İlgili firma denetleme yetkisi de aldı. Bileklikler cep telefonuyla işlenme koşulu ile alınacak ilgili firma akıllı telefona uygulamayı yükleyebilecek olanlara yüklemeyi, akıllı telefon kullanmayanlara ise akıllı telefon kiralama durumunun da söz konusu olduğu bilgisi aktarıldı. Turistlerin güvenliği otellerin kendi sorumluluğu altında olacak, ek olarak ilgili firmanın güvenlikleri de orada olacaklar, Böylelikle üç günlük misafirlerin otelden dışarıya çıkmalarında dışarıdan herhangi birinin girmesine müsaade etmeyeceklerdir. Keza çalışan personelimiz de otelden dışarıya çıkmayacak ya da konakladıkları lojmanların dışına çıkmayacaklardır” dedi.

Farklı destinasyonlardan aşılanmış olarak ülkeye gelmeyi planlayan turistlerin de gelmesinde sakınca olmayacak ancak 3 günü aşmayacak şekilde oluşturulmuştur bu çalışma. Bu 3 günlük sürede turistlerin ardı ardına gelme şansı olacak ve burada dikkat etmemiz gereken süre önemlidir.15 gün boyunca belirlenen lojmanlarda çıkmama durumu söz konusudur eğer ki dışarı çıkma ihtiyacı hissedildiğinde de sağlık üst kurulunun belirleyeceği günler boyunca kendini ayrı yerde izole edip PCR testiyle beraber vardiya değişimi yapacak.

Ataoğlu; “Planımız Mayıs Ayında Esas Açılma Sağlamak”

Ataoğlu turizmde açılma planları hakkında yaptığı açıklamalarda; “Asıl planımız Mayıs ayındaki esas açılmadır. Aşılanmış ve çift PCR testi yaptırmış turisti kabul edeceğimiz. Kapalı devre aslında bir deneme testidir. Burada önemli detay ise bu süreç içerisindeki vaka sayılarıdır. Fakat bugün ki vakalara bakacak olursak tamamen kapalı devre olmuş olacak hep personel için hem de yolcu için.



Ataoğlu; “Kendi İnsanımızada Tüm Pandemi Kurallarını Göz Önünde Bulundurarak Otellerde Konaklama İmkânı Sunmaya Çalışacağız”

İç turizmin de açılması gereklidir. Vatandaşımız adada kısa bir süre tatil yapma şansı buldu. Herkes evindeydi dolayısıyla iç turizm de sağlanmalı. Buradaki sektör temsilcilerinin yapacağı fiyat indirimi ve ödeme kolaylığıyla da sağlanarak kendi insanımızın hijyen ve maske kuralını göz önünde bulundurarak otellerde konaklama imkanı sunmaya çalışacağız” dedi.



“Turizm Sektörü Çalışanlarının da Aşılanması Gerekiyor”

2021 Yılı için turizm açısından planları hakkında açıklamalarda bulunan Ataoğlu; “Kapalı devre olayı bir başlangıçtır. Bu başlangıçla harekete geçtikten sonra vaka seyrine göre hareket etmek kaydıyla, diğer bir önemli adım ise kendi içimizdeki insanımızın da bir an önce aşılanması gerektiğidir. Bugün baktığımız zaman sektörde 14.500 çalışanımız var fakat açıldık dediğimiz anda 22.500 çıkacak olan bir ortalama vardır” ifadelerini kullandı.

Dijital ortamda ülke tanıtımının sağlanmasına da değinen Ataoğlu; “Bizde bu konu hakkında gerekli talimatları verdik, yelpazeyi açarak ilerlemeye çalışıyoruz’’dedi.

Ataoğlu; “Öğrencilerin aileleriyle beraber adaya girişi durumunda eğer öğrencinin evi mevcut ise ailenin gerekli koşulları tamamlayarak evde kalmaları sağlanabilir. Fakat ev bile olsa aynı ortamda kalmamaları tavsiye edilerek pandemi otellerinde kalmayı tercih etmeleri gerektiğini söyledi.

Uçak bilet fiyatlarının yüksekliğine de değinen Ataoğlu, THY ve Pegasus’un konuyla alakalı olarak en iyi fiyatı sunmaya çalışacaklarını söyledi.



Ataoğlu; “Çocuklarınız Bizimle Emniyetteler”

Ataoğlu, öğrencilere ve ailelerine verdiği mesajda; ‘’Aşı yaptırmış olsak dahi hijyen kurallarına uyalım, herkes sağlığına dikkat etsin, sosyal mesafe kuralların uyalım, içkimse çocuğu için endişe etmesin, KKTC içerisindeki bütün sağlık koşulları istenilen düzeydedir. Çocuklarınız burada emniyette olacak şekilde ve herkes tarafından sahiplenici bir tutumla karşılanacaklarını söylemeliyim. Çocuklarınız çocuklarımızdır, değerli büyüklerim ve velilerim bulunduğunuz yerde kendinize iyi bakın” dedi.

Bu habere tepkiniz:



07/04/2021 13:08