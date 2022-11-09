Ataoğlu: Atatürk, tarihte dahi bir yönetici, eşsiz bir komutan

ads ads ads ads
09/11/2022

ads
Ataoğlu: Atatürk, tarihte dahi bir yönetici, eşsiz bir komutan

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 84’üncü ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle andıklarını kaydetti.

Ataoğlu 10 Kasım mesajında şunları kaydetti:

“Tam 84 yıl geçti üstünden… Atatürk'e olan bağlılığımız ve sevgimiz, ortak düşünce ve duygularla her zamanki gibi bir kez daha vurgulanıyor milletçe... Atatürk, tarihte dahi bir yönetici,  eşsiz bir komutan, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak hafızalarda yer etmiştir ve etmeye de devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anarken, Atatürk ve silah arkadaşlarına, vatanı için şehit düşmüş tüm kahramanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun.”

09/11/2022 19:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ataoğlu: Atatürk, tarihte dahi bir yönetici, eşsiz bir komutan
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.