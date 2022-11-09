Ataoğlu: Atatürk, tarihte dahi bir yönetici, eşsiz bir komutan

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 84’üncü ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle andıklarını kaydetti.

Ataoğlu 10 Kasım mesajında şunları kaydetti:

“Tam 84 yıl geçti üstünden… Atatürk'e olan bağlılığımız ve sevgimiz, ortak düşünce ve duygularla her zamanki gibi bir kez daha vurgulanıyor milletçe... Atatürk, tarihte dahi bir yönetici, eşsiz bir komutan, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak hafızalarda yer etmiştir ve etmeye de devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anarken, Atatürk ve silah arkadaşlarına, vatanı için şehit düşmüş tüm kahramanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun.”

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09/11/2022 19:31