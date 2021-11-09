Ataoğlu, Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Demokrat Parti, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her bir ferdinin Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duyduğunu vurguladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Türkiye’nin bağımsızlığı için ömrünü adayan sadece Türkiye’de değil dünyaya ilham kaynağı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83’üncü yılında sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti gibi, O’nun büyük devrimlerinin ve ilkelerinin izinde olan KKTC de, Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığı güç ile sonsuza kadar bağımsız, özgür ve ilelebet yaşayacak, her ne olursa olsun umutsuz olmadan, O’nun yolundan ayrılmadan hep aydınlığa doğru emin adımlarla yürüyeceğiz.

Atatürk’ün aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, aramızdan ayrılışının 83’üncü yılında dünyanın saygı, Türk Milleti’nin varlığıyla onur duyduğu büyük önder Atatürk’ü, büyük bir özlem ve minnetle anıyorum”

Bu habere tepkiniz:



09/11/2021 19:42