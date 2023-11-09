Ataoğlu: Atatürk’ün ilkeleri ve mirası bizim için de önemlidir

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Atatürk’ün ilkeleri ve mirası bizim için de önemlidir. Atatürk'ün öğrettikleri, bizlere birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlara yürüme sorumluluğunu yüklemiştir.” dedi.

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85’inci yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan büyük lideri saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Atatürk, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde öncülük eden, büyük bir liderdi. Onun liderliğindeki Cumhuriyet devrimi, Türkiye'yi çağdaş, laik ve demokratik bir ülke haline getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Atatürk'ün ilkeleri ve mirası bizim için de önemlidir. Atatürk'ün öğrettikleri, bizlere birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlara yürüme sorumluluğunu yüklemiştir.

10 Kasım, sadece bir anma günü değil, aynı zamanda Türk milletinin birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiği bir gündür. Ulu Önder Atatürk'ü anarken, onun ilkelerine bağlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak daha aydınlık bir geleceğe doğru kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim.

Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz bir özlem, rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz ruhu şad olsun.”