Ataoğlu, Avrupa Şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, “Filenin Sultanları"nı kutladı.

Ataoğlu kutlama mesajında, “Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın gösterdiği performans, Türk sporunun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Filenin Sultanları'nı canı gönülden kutluyor, bu başarıyı Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ülkemizde de gurur kaynağı olarak kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu şampiyonluk, sadece bir madalya değil, aynı zamanda sizinle gurur duymamızın bir ifadesi. Onların başarıları, ülkemizdeki genç sporcularımıza ilham kaynağı olacak.

Filenin Sultanları’nın muhteşem zaferini kutlarken, aynı zamanda hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekleri'mizi de saygıyla bir kez daha anıyorum. Onlar bizim için daima özel ve unutulmaz olacak. Filenin Sultanları’nı izlerken, Şampiyon Melekleri’mizi de gönüllerimizde hissettik ve izledik.”