Ataoğlu: Başbakan atamaları bekletiyorsa, bir bildiği vardır

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, meclis başkanlığı konusunda UBP içindeki sıkıntıları önceden gördüklerini, bu nedenle DP ile YDP’nin “İlk turda izleyelim, ikinci turda destekleyelim” kararı aldığını belirterek, “DP ile YDP, Resmiye Canlatay’a kabul oyu verseydi, UBP içindeki retçiler ortaya çıkmayacaktı” dedi. UBP içindeki durumu sınadıklarını belirten Ataoğlu, yarınki seçimde UBP adayına kabul oyu vereceklerini söyledi.

Başbakan Ersan Saner’in şu anda atamaları beklettiğini, gerekli atamaların henüz yapılamadığından dolayı bazı icraatların yerine getirilemediğini belirten Ataoğlu, bu konuda YDP’nin tepki gösterdiğini anımsattı.

Kendilerinin de bu atamalara izin verilmesini beklediğini ifade eden Fikri Ataoğlu, “Başbakan atamalar için bekliyorsa bildiği bir şeyler var herhalde” dedi.

Fikri Ataoğlu, Haber Kıbrıs WEB TV’de “Markaj” programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını cevaplandırdı.

“Canaltay’a oy verseydik,vermeyen UBP’lileri göremezdik”

Resmiye Canaltay’ın ikinci kez UBP tarafından meclis başkanlığına aday gösterilip gösterilmediği konusunda bilgisi olmadığını belirten Fikri Ataoğlu, ilk seçimde salt çoğunluğu alamayan Resmiye Canaltay için üzüldüğünü söyledi.

Ataoğlu, şöyle konuştu: “UBP’nin adaylık konusunda aldığı karar sonrasında kendi içlerinde yaşadığı sıkıntılar var. Biz bu sıkıntıları görebiliyorduk, konuşulanları duyuyorduk. Bu nedenle biz DP ile YDP, hükümetin diğer ortakları olarak ‘İlk turda izleyelim, ikinci turda destekleyelim’ şeklinde hareket ettik. UBP içindeki durumu sınadık. Eğer DP ve YDP, kabul oyu verseydi, UBP’de kabul vermeyenler ortaya çıkmayacaktı. İkinci turda kabul oyu vereceğiz.”

“Atamalar yapılamadı, asgari ücret belirlenmeli”

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na gerekli atamaların henüz yapılamadığından dolayı bazı icraatların yerine getirilemediğini anlatan Ataoğlu, bu konuda YDP milletvekili Bertan Zaroğlu’nun da tepki gösterdiğini anımsattı.

Kendilerinin de bu atamalar için gerekli kararın çıkmasını beklediklerini belirten Fikri Ataoğlu, “Başbakan atamalar için bekliyorsa bildiği bir şeyler var herhalde” dedi.

Asgari ücretle ilgili değerlendirmede bulunan Ataoğlu, “Asgari ücret hızlı bir şekilde belirlenmeli ve yerinde kalmamalı. Başbakanın konuyla ilgili adım atacağını duyduk” şeklinde konuştu.

“Serdar Denktaş ile aramızda sorun yok”

DP eski Başkanı ve milletvekili Serdar Denktaş ile arasında sorun olmadığını anlatan Ataoğlu, “Serdar Denktaş, benim büyüğümdür. Kimseyle küs değilim. Kimse açıklamalarıyla bu partiyi etkileyemez” dedi.

Serdar Denktaş’ın oğlunun UBP’ye geçmesini ise “kendi tercihidir” diye yorumladı.

“Girne’de DP’ye 100 yeni üye katılıyor”

DP’ye yeni üyelerin katıldığını vurgulayan Ataoğlu, “Parti giderek büyüyor. Bazı yerlerde tehdit edildikler

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07/01/2021 08:27