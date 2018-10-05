Ataoğlu: Bilet fiyatları ucuzlayacak, Anadolujet seferlerine başlıyor

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, katıldığı bir televizyon programında, yapılan talepler noktasında, THY-Anadolujet’in önümüzdeki günlerde yeni seferlere başlayacağını söyledi.

“ANADOLU JET ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SEFERLERİNE BAŞLAYACAK”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkede uçuş sayılarının yetersiz olması nedeniyle yapılan görüşmeler sonrası, THY’ye bağlı Anadolu Jetin güne KKTC’de başlayıp KKTC’de bitireceği bir uçağı devreye konacağını ve yeni seferlerin başlayacağını söyledi.

Ataoğlu “Birçok uçak şirketiyle görüşüyoruz. Bu arada farklı bir limitet şirket nasıl oluşur diye de fikir yürütürken çalışmalarımızı Sayın Başbakana aktardık. Türkiye ziyaretinde bu kon TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktarıldı. Bu görüşme sonrasında, Erdoğan Anadolu Jetin bir uçağının sürekli olarak Kıbrıs’a konuşlandırılması talimatını verdi. Sizin aracılığınızla ilk kez duyurmuş olalım, önümüzdeki günlerde Anadolu Jet seferlerine başlayacak.”

Ekonomik kriz ve biletlerdeki fahiş fiyatlar karşısında sefer sayılarını arttırmak için girişimlerde bulunduklarını vurgulayan Ataoğlu, “THY’nin sefer sayılarını arttırmak için çalışmalar yaptık. Sefer sayıları önce altıdan yediye yükseldi. Şimdi de 8. Sefer olması durumu var” diye konuştu.