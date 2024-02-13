Ataoğlu: Booking.com konusunda temaslarımız sürüyor…

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Biz bunu kendi içimizde illaki çözeceğiz” diyerek, teminatla serbest bırakılan bürokratı ile yarın yüz yüze görüşeceğini, soruşturma sonucunda ne gerekirse yapılacağını belirtti.

Fikri Ataoğlu, Özuslu’ya yanıt verdi. Bürokratı ile ilgili diploma olayı konusunda dün Meclis’te, komite kurularak, araştırma yapılmasına onay verdiklerini belirten Ataoğlu, soruşturma sürecinin sonuçlanması gerektiğini kaydederek, “Netice çıkmadan, önyargılı şekilde bir şey söylememiz çok da doğru değil” dedi. Ataoğlu, soruşturma sonucunu bekleyip, göreceklerini söyledi.

Ataoğlu, şahsı ile ilgili diploma soruşturmasına da itirazı olmadığını kaydetti.

Booking.com konusunda ise Ataoğlu, turizm sektörü ve Dışişleri Bakanlığı ile temaslarını sürdürdüklerini belirtti. Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, perşembe akşamı turizm paydaşlarıyla önlemlerin ele alınacağını dile getirdi.

Kara sınır kapılarındaki yolcu girişinin turist bazında, Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan yolcu sayısından daha fazla olduğunu ifade eden Ataoğlu, konuyla ilgili yasa çalışmasının ilerleyen günlerde Meclis Genel Kurulu’na geleceğini söyledi.

Uçak bilet fiyatları konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydeden Ataoğlu, her gün için geniş gövdeli uçakların Türk Hava Yolları tarafından sisteme girdiğini, ilave seferlerin de devreye girmek üzere olduğunu ifade etti. Ataoğlu, İstanbul bacağında, bilet fiyatlarının, düşündükleri fiyatın altında olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, yeni havalimanının 5-6 ay içerisinde güvenlik sertifikasyon çalışmaları yapıldıktan sonra gelen yolcuları, “uçaktan inmeden” getirme şansını yakalayabilirlerse, İngiltere ağırlıklı vatandaşların memleketlerine gelmeleriyle ilgili kolaylıklar sağlanacağını belirtti.

Fuarlardaki stantların İngiltere üzerinden yapılması nedeniyle Sterlin ödendiğini ifade eden Ataoğlu, paydaşların temsilcileriyle ortaklaşa bir çalışma yürüttüklerini belirterek, geçmiş yıllardaki stantlarla, bugünkü stantlar arasında çok ciddi fark olduğunu kaydetti.

Fikri Ataoğlu, önerilere her zaman açık olduklarını ve dikkate aldıklarını kaydetti.