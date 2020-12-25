Ataoğlu: BRTK her zaman KKTC’nin sesi oldu

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, her geçen yıl artan birikimiyle, yeni atılımlarıyla daha da büyüyen ve güçlenen BRTK’nın, yurt içi ve yurt dışına yönelik yayınlarıyla her zaman KKTC’nin sesi olduğunu kaydetti.

BRTK’nın 57’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınlayan Ataoğlu, kurumun, ülkenin kültür, sanat ve eğitimine önemli destekler sağladığını, içerikli, seviyeli, hızlı ve güvenilir habercilik anlayışıyla halkın beğenisini kazanan başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

Ataoğlu, BRTK’nın, teknolojik gelişmelere ayak uydurarak, her geçen gün büyüdüğünü ve kamu yayıncılığı sorumluluğu taşıyarak, kaliteden ödün vermeden medya dünyasının sürekli yükselen yıldızı olmayı başardığını vurguladı.

Bakan Ataoğlu, BRTK’nın, kuruluşundan bu yana güvenilir, doğru ve tarafsız yayıncılığını başarıyla sürdürdüğünü, ülkedeki radyo, televizyon yayıncılığının öncüsü olduğunu ifade ederek, BRTK’nın 57’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı, emek veren tüm emekçilere başarılar diledi.

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25/12/2020 16:10