Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, bu gece idrak edilecek "Berat Kandili" dolayısıyla mesaj yayımladı.

DP’den verilen bilgiye göre, Ataoğlu mesajında, bu gecenin tüm insanlığı her türlü kötülükten korumasını, dünyaya adalet, merhamet ve barış getirmesini diledi.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Berat Kandili'nin huzur dolu atmosferi içinde, Yüce Allah'ın rahmeti hepimizin üzerine olsun. Bu mübarek gece, günahlarımızdan arınma, kalplerimizi temizleme ve Rabbimize yakınlaşma fırsatıdır. Dualarımızın kabul olduğu, hatalarımızın affedildiği ve yeni bir başlangıç için umutlarımızın tazelendiği bu gecede, birbirimize olan sevgi, saygı ve hoşgörümüzü de pekiştirelim.

KKTC olarak, zorluklara rağmen birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam ediyoruz. Bu gece, milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği ve tüm İslam aleminin barışı için dualar ediyoruz. Yüce Allah, tüm insanlığı her türlü kötülükten korusun, dünyaya adalet, merhamet ve barış getirsin.

Bu mübarek Berat Kandili'nde, tüm halkımızın ve İslam aleminin bu anlamlı gecesini en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Allah, dualarımızı kabul eylesin, yüreklerimizi huzur ve sevgiyle doldursun.”