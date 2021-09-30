Ataoğlu: Cumhurbaşkanı’nın destekçisiyiz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu açıklama yaptı

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30/09/2021

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Ataoğlu: Cumhurbaşkanı’nın destekçisiyiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York’tan dönüşünün ardından, temaslarıyla ilgili bilgi vermek amacıyla görüştüğü Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanları, toplantı sonrası basına değerlendirmelerde bulundu.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu,  Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşmeleri hakkında açıklama yaptı.

ATAOĞLU

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bilgilendirme toplantısına davetinden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sunarak, toplantıda New York’ta yapılan görüşmeler ve süreçteki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Ataoğlu, yapılan görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı’nın destekçisi olduklarını ve parti olarak da aynı görüşleri paylaştıklarını kaydetti.

30/09/2021 16:05
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TAGS: ataoğlu, dp, tatar, haberkıbrıs,
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