Ataoğlu, ''Cumhuriyet Şöleni'' kapsamında yurt dışından gelen halk dansları ekiplerini kabul etti

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gençlik Dairesi tarafından düzenlenen “15 Kasım Cumhuriyet Şöleni” kapsamında yurt dışından gelen halk dansları ekiplerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan’dan ülkeye gelen ekipler Bakan Ataoğlu’na ziyarette bulundu. Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu da kabul de hazır bulundu.

Ataoğlu, Türki Cumhuriyetlerin temsilcilerinin ülkede olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “dünyaya karşı başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere tüm Türki Cumhuriyetlerinin tek bir yumruk halinde devam etmesi gerektiğini” söyledi. Ataoğlu, halk dansları ekiplerinin Cumhuriyet Şöleni’ne renk katacaklarını belirtti.

Kabulde Cumhuriyet Şöleni hakkında bilgi veren Gençlik Dairesi Müdürü Ozanoğlu, halk dansları ekiplerinin Lefkoşa’da resmi geçit törenine katılacaklarını, ardından Girne’de kortej ve gösteriler gerçekleştireceklerini aktararak, tüm halkı gösterileri izlemeye davet etti.

Halk dansları ekipleri daha sonra Gençlik Dairesi Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu. Daire Müdürü Ozanoğlu, halk dansları ekiplerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, cumhuriyet coşkusunun birlikte yaşayacaklarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamaya göre, üç ülkeyi temsilen ziyarette konuşan ekip üyeleri, “KKTC’yi çok beğendiklerini, bundan sonra da KKTC’yi ziyaret etmek istediklerini” ifade etti.