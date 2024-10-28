Ataoğlu: Cumhuriyetin değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere en güçlü miras olarak bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, cumhuriyetin değerlerini yaşatmanın, onu daha ileriye taşımanın ve gelecek nesillere en güçlü miras olarak bırakmanın en büyük sorumlulukları olduğunu belirtti.

Ataoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bu anlamlı günde Türkiye Cumhuriyeti ile omuz omuza durmanın ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın onurunu yaşadıklarını vurgulayan Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana geçen 101 yıllık süreçte, köklerimize bağlı kalarak özgürlük, bağımsızlık ve demokrasi yolunda atılan adımları kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve geleceğe olan inancın en güçlü ifadesidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizler de bu anlamlı günde Türkiye Cumhuriyeti ile omuz omuza durmanın ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın onurunu yaşıyoruz. Bugün, bizleri bir araya getiren ortak değerler, özgürlük ve bağımsızlık idealleri, geleceğimizi şekillendirmede yolumuzu aydınlatmaktadır. Yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de aynı inançla yanmaya devam etmektedir.

Cumhuriyet; yalnızca bir yönetim şekli değil, aynı zamanda halkın hürriyetine, özgürlüğüne ve milli iradeye olan inancının sembolüdür. KKTC olarak bizler de bu değerlerin savunucusu olmaktan gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak, onu daha ileriye taşımak ve gelecek nesillere en güçlü miras olarak bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur.

Bu vesileyle, başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde nice yıllara”