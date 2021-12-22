Ataoğlu: ''Dengeli ve adil olmak, hükümet etmenin gereğidir''

Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin, her kesimi düşünerek, özellikle dövizdeki artışla birlikte ülkede yaşanan hayat pahalılığına karşı çalışanların alım gücünü arttırmak amacıyla belirlendiğini ifade etti.

Ataoğlu, pandemi süresince ülkede yaşanan daralma ve ardından döviz kurlarındaki ani yükseliş, bunların sonucunda da ülkede yaşanan hayat pahalılığı karşısında, çalışan kesimin alım gücünü yükseltmek, bunun yanında işveren tarafının da düşünülerek dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda hassas davranıldığını belirtti.

İşveren prim desteği 1 yıl uzatıldı

Ataoğlu, koalisyonda yer alan Demokrat Parti uhdesindeki iki Bakanlığın da toplumsal hassasiyetle hareket ettiğinin altını çizerek, “Çalışma Bakanımız Sayın Koral Çağman ile yaptığımız görüşmede, yeni asgari ücretin miktarı karşısında, işverenin de mağdur edilmemesi için neler yapılabileceğini görüştük. Hassasiyetimiz, belirlenecek rakam karşısında vatandaşımızın alım gücünü arttrmak ancak bunun yanında da işvereni mağdur etmeyecek önlemleri de hayata geçirmekti” dedi.

Ataoğlu, işverene yönelik alınan pandemi tedbirleri kapsamındaki ve Şubat 2022’ye kadar devam edecek “prim destek” ödemelerinin, 1 yıl daha uzatılarak, Şubat 2023’e kadar, 10 çalışana kadarki işletmelerimize %50, 10 çalışanın üzerinde istihdamı olan işletmelere de %30 prim desteği verilmesi kararını aldıklarını belirtti.

Asgari ücret, maaş demek değildir

Ataoğlu, 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin, net 6 bin 90 TL, brüt 7 bin TL olarak belirlendiğini, bunun tüm kesimler ve yaşanan hayat pahalılığı dikkate alınarak belirlendiğini ifade ederek, “Devlet olarak asgari ücret belirlenirken, dengeli ve adil olmak, hükümet etmenin gereğidir. Bizler de bu hassasiyeti dikkate alarak, her kesime hitap edecek asgari ücreti belirleme yoluna gittik” dedi.

Ataoğlu ayrıca, asgari ücretin, devlet tarafından belirlenen maaş miktarı olmadığını da hatırlatarak, bunun sadece ödenecek maaşın asgari miktarı olduğunun altını çizdi.

Dövizdeki düşüş, piyasalara da yansıyacak

Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu açıklamasında ayrıca, döviz kurlarındaki dalgalanmayı da değerlendirerek,”denetimi arttırarak, dövizin sabit bir seyir izlemesi ile birlikte, piyasalara da yansıtılacaktır” dedi.

Ataoğlu, konuyu dikkatlice takip ettiklerini, döviz kurlarının sabit bir seyire dönmesi ile birlikte, piyasalardaki fiyat ayarlamasının da yapılacağını kaydetti.

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22/12/2021 16:13