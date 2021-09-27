Ataoğlu, Dereceye Giren Gençleri Kabul Etti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Miss Kuzey Kıbrıs 2021 Güzellik Yarışması’nda ve Bay Kuzey Kıbrıs 2021 Yarışması’nda dereceye giren gençleri kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Miss/Bay Kuzey Kıbrıs Kurucu Başkanı Bülent Günkut, kabulde yaptığı konuşmada, katkılarından ötürü Bakan Ataoğlu’na teşekkürlerini sunarken, yarışmada başarılı olan gençlerin yurt dışındaki organizasyonlarda da KKTC’yi en iyi şekilde temsil edeceğini ifade etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise yarışmada dereceye giren gençleri tebrik ederken, yeni organizasyonlarda da başarılarının devamını diledi.

Gençlerin her birinin turizm elçisi olduğunu söyleyen Ataoğlu, yurt dışındaki temsiliyetlerin ülke turizmi için de önem arz ettiğini vurguladı.

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27/09/2021 15:40