Ataoğlu: DP güçlü bir şekilde hükümetteki yerini alacak

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, beraberindeki 49 milletvekili adayı ile birlikte İskele’ye bağlı köyleri ziyaret etti.

Uzun konvoy eşliğinde gerçekleştirilen İskele köylerine yönelik ziyaretlerde, Demokrat Partililer’e seçim aracı da eşlik ederek adeta bir karnaval havası oluşturuldu.

ATAOĞLU: “KIBRIS TÜRK HALKININ BİR KEZ DAHA UMUDUNUN KIRILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, beraberindeki DP milletvekili adayları ile gerçekleştirdiği İskele köy ziyaretlerinde, halkla bir araya geldi, bölgenin sorunları ve çözüm önerileri üzerine bölge halkı ile sohbet etti.

Ataoğlu, sıcak ve samimi bir şekilde karşılandığı İskele’ye bağlı köylere yönelik ziyaretlerinde, DP’nin her zaman toplumsal meselelere olan hassasiyeti ve çözüm odaklı siyaset anlayışının, halkta umut yarattığını gördüğünü belirtti.

“Kıbrıs Türk halkının umudu, siyasetteki zümresel çıkarlar ve siyasi egolar nedeniyle, birçok kez kırılmıştır. DP’nin samimi, çözüm odaklı siyaseti ve toplumsal sorumluluk bilinci nedeniyle yeniden yeşerdiğini görmek, ne denli doğru yolda olduğumuzun en bariz göstergesidir” göstergesidir” şeklinde konuşan Ataoğlu, “kimsenin bu umudu bir kez daha kırmasına müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“DP GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HÜKÜMETTEKİ YERİNİ ALACAK”

DP’nin 49 yeni milletvekili adayı ile halkın karşısına çıkacağını belirten Ataoğlu, “DP, ayakları yere basan, uygulanabilir ve toplumsal menfaat barındıran projeleri ile 23 Ocak seçimleri sonrasında güçlü bir şekilde hükümetteki yerini alacak” dedi.

“KADINLARIMIZA, ÜRETİMDE DAHA ETKİN OLABİLMESİ İÇİN MİKRO KREDİ DESTEĞİ”

Kırsal kesimde yaşayan kadınlarımız için mikro kredilerle destek programlarının hazırlanacağını, kadınların üretime yönlendirilmesi, yöresel ürünlerin pazarlanması amacıyla ise gerekli mekanlar sağlanacağını söyledi.

“TEŞVİKLER, KURAKLIĞA DAYALI DEĞİL, ÜRETİMİ ARTTIRMAYA YÖNELİK OLACAK”

DP, Genel Başkanı Ataoğlu, İskele Bölgesi köylere yönelik gerçekleştirdiği ziyaretlerinde, üretimin öneminin de altını çizdi. DP’nin hassasiyetinin, kaliteli üretim ve verimliliği arttırmaya yönelik, adil bir teşviklendirme sisteminin devreye girmesi olduğunu kaydederek, “teşvik yasasında gerçekleştireceğimiz düzenlemeler ile kaliteli üretimi arttıracak ve özellikle kuraklığa dayalı değil, ödüle dayalı bir teşviklendirme sistemi ile ülkede üretimi arttıracağız” dedi.

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17/01/2022 09:44