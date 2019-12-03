Ataoğlu: DP’nin Parti Meclisi önümüzdeki hafta toplanacak

Demokrat Parti (DP)Genel Başkanı Fikri Ataoğlu BRT’de yayinlanan Birinci Boyut programına katılarak yeni dönemde hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demokrat Genel Başkanı Ataoğlu, hafta sonu gerçekleştirilen kurultayın ardından parti meclisini önümüzdeki hafta toplayacağını açıkladı. Ataoğlu, “Önümüzdeki hafta içerisinde Parti Meclisimizi toplayıp, Merkez Yürütme Kurulu’nu, Genel Sekreteri seçip onun akabinde de eğitim, sağlık, turizm gibi alanlarda kurulların oluşturulması ile ilgili hatta bölgelerde üst kurulların oluşturulması ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. 21 yıllık genel başkan Serdar Denktaş’ın hakkının yenilmeyeceğini vurgulayan Ataoğlu, “Serdar Denktaş 21 yıllık bir genel başkanlığımızı yapmış tabi ki hakkı yenilmez, çok büyük emekleri var. 21 yıllığın belki de bir yorgunluğu da var. Belki de şimdi partide bu değişimle ilgili heyecan olur. Bu heyecanı bekleyenler de vardır. Esasında parti içerisindeki arkadaşlarımızın, genel başkanlığı dönemi içerisinde gerek Sayın Serdar Denktaş’ın gerekse bu süre içerisindeki Genel Başkan vekilimiz Afet Özcafer’in yapmış olduğu çalışmalarda bütün partililer emek koyuyordu, çaba sarf ediyordu” diye konuştu.

DP Genel Başkanı Ataoğlu bir soru üzerine, Serdar Denktaş’ın cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklaması durumunda her şekilde parti olarak yanında olacaklarını ifade etti. Ataoğlu, “Sayın Serdar Denktaş’ın 09.09.2019 tarihinde Genel Başkanlıktan istifa ettiğini açıkladığından bizim sorduğumuz sorulardan bir tanesi de neden böyle bir açıklamayı yapıyorsunuz? idi. Bize verdiği yanıt bu süre içerisinde cumhurbaşkanlığına yönelik bağımsız bir çalışma yapması gerektiğine dair idi. Bizde o konuda “yolunuz açık olsun” dedik. Elbette ki! Sayın Serdar Denktaş önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimleri süresinde adaylığını açıklarsa o zaman biz DP olarak her şekilde Sayın Denktaş’ın yanında olacağız. Eğer Sayın Serdar Denktaş hayır ben cumhurbaşkanlığına aday değilim derse o zaman parti üst kurulları ile oturup nasıl bir karar alacağımızı o zaman hep birlikte belirleyeceğiz” dedi. Serdar Denktaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığını kurultayda açıklamasını beklediğini de dile getiren Ataoğlu, “Açıkçası Sayın Serdar Denktaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığını kurultayda açıklamasını beklerdim. Kurultayda da yapmış olduğu konuşma arasında önümüzdeki günlerde açıklama yapacağını ifade etti. Önümüzdeki kısa süre içerisinde artık adayların yavaş yavaş belirlenmesi inancındayım” dedi. DP’nin tek gailesinin memleketin ve halkın geleceği olduğuna vurgu yapan Ataoğlu, “Memleket için DP olarak oluşturacağımız kurullarımızda yapacağımız çalışmaları hükümete sunacağız ve takipçisi olacağız. Eğitimde, üniversitelerde, turizmde, çiftçilikte, tarımda yaşanan sorunların, gençlerin göç olayının önüne geçebilmek için neler yapılabileceğimiz noktasında parti olarak dıştan da destek alarak çalışmalarımızı sağlıklı bir şekilde ortaya koyacağız”diye konuştu. Fikri Ataoğlu, DP olarak tüm siyasi partilerle birlikte siyasete olan güveni yeniden oluşturma adına herkesin elini taşın altına koyması için çaba sarf edeceklerini de söyledi. (BRT)

03/12/2019 00:08